Bordalás: "Esto es fútbol, papá"

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este viernes en rueda de prensa que antes de los partidos que disputa su equipo existe "un intento de condicionar a los árbitros" con las quejas que recibe el conjunto azulón sobre su estilo y sus formas.

Pocas horas después del encuentro que empató en San Mamés frente al Athletic (2-2), el técnico alicantino habló sobre su polémica expulsión en los minutos finales y pidió "a la gente" que no "haga caso" de los "comentarios" y que tenga en cuenta que el Getafe es un equipo "honrado, competitivo y honesto".

"Esta corriente es para justificar cuando no hay un buen resultado. Cuando el Getafe cae derrotado nadie dice absolutamente nada. Te felicitan y te desean suerte. Cuando no te ganan, oigo quejas de todo tipo. Hay un intento incluso antes de condicionar a los árbitros. Pero los árbitros son profesionales y estamos tranquilos", dijo.

Bordalás se mostró satisfecho con el comunicado que emitió su club este jueves y en el que pidió que terminasen los insultos y cánticos "despectivos e intolerantes" que reciben sus jugadores y el cuerpo técnico desde que ha empezado LaLiga. "Necesitábamos que el club mostrase el apoyo al cuerpo técnico y a los jugadores y ha hecho un comunicado buenísimo. Queda claro el sentir de todos. No solo de jugadores y técnicos, el sentir del club, del presidente y de la afición. Nada más que decir al respecto", comentó.

También habló con detenimiento sobre toda la polémica del final del choque ante el Athletic, en la que fue expulsado y después muy criticado por jugadores como Iñaki Williams, que dijo que en Primera División todos "tienen calado" a Bordalás y "a qué juega su equipo". Después, el mismo Bordalás, en rueda de prensa, acusó a Williams de insultarle.

"No hicimos las entradas más peligrosas del partido. Fue un jugador rival. A otro se le perdonó la roja. En el 94, el arbitro tuvo que llamar la atención al equipo local porque perdía el tiempo. El campo estaba en malas condiciones, pero afortunadamente no me culparon a mí. Pido a la gente que no se deje llevar por un calentón de algunos profesionales que dicen cosas en caliente sin reflexionar que no se ajusta a la realidad de lo que ocurrió", señaló.

"Ni somos el equipo que más tiempo pierde, ni el equipo con más faltas. El otro día, por ejemplo, tuvimos más posesión y tiramos más a puerta en San Mamés. De eso no se habla. Se nos atribuyen incluso cosas que no hemos hecho. Pero quiero felicitar a Valverde y a Ander Herrera por su caballerosidad, que hicieron un comentario muy lógico siempre respetando al rival", manifestó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y de alguna manera me habría gustado que pidieran disculpas porque las imágenes aclaran que ocurrió todo lo contrario. Y me llamó la atención que un jugador fuera portavoz de LaLiga y fuera portavoz de todos. Ya está olvidado. Estás cosas pasan. Los profesionales tenemos que ayudar a que no se haga la pelota y, sobre todo, no faltar a la verdad porque las imágenes aclaran todo", añadió.





Preguntado por qué opina sobre la denominación "soldados de Bordalás" que reciben sus jugadores, señaló que le hace "gracia" pero resaltó que sus hombres, ante todo, "son profesionales, buena gente con un compromiso enorme con su profesión" a quienes intenta ayudar cada día.

"Trabajamos para el Getafe y para nuestra afición. Me gustaría pedir a la gente que no haga caso de los comentarios y que analice con detalle lo que hace este equipo, lo honrado que es, lo competitivo y lo honesto que es. Que un equipo como el Getafe intente ganar a equipos con mayor presupuesto pues obviamente no es agradable. Pero esto es fútbol amigo. Esto es fútbol papá, como decimos los jugadores ¡Esto es fútbol, papá!", explicó.

"El equipo está bien, sólo tengo la baja de Carmona. Como veis, no fingió absolutamente nada. Cayó lesionado. Los demás están bien después de una semana trepidante para nosotros. Nos enfrentamos a un grandísimo equipo como el Villarreal, con individualidades muy buenas. Pacheta va a darle un cambio importante al equipo. Partido dificilísimo. Tenemos que estar a un gran nivel si queremos sacar un buen resultado", apuntó.