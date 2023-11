Sedlar rompe la mala racha del Alavés y deja hundido al Almería

El Deportivo Alavés confirmó este domingo ante el Almería las buenas sensaciones generadas en las jornadas anteriores y se impuso por 1-0 tras reponerse de un penalti fallado.

Aleksandar Sedlar desequilibró la balanza en el minuto 79, aunque el gol del conjunto vitoriano pudo llegar mucho antes porque dispuso de muchas ocasiones, como un penalti errado antes del descanso por Janis Hagi que podría haber allanado el camino al equipo vasco, que volvió a ganar siete jornadas después.



El Almería sigue sin estrenar su casillero de triunfos y se mantiene en el fondo de la clasificación.

Los locales salieron con más ambición de cara al gol en un partido que arrancó con intensidad. El Alavés lo intentó también a balón parado, pero el Almería entró bien plantado a nivel defensivo y no pudo crecer con el paso de los minutos, pues estuvo obligado a estar muy pendiente de la banda izquierda del Glorioso.



Antonio Blanco tuvo una buena ocasión de gol a los 20 minutos de juego con un balón que le llegó en el punto de penalti, pero su disparo se fue por encima de la meta de Maximiano. Los de Luis García Plaza gozaron de posesiones largas y obligaron a correr a su rival, poco acostumbrado a hacerlo detrás del balón. Luis Rioja y Kike García se buscaron constantemente y persiguieron el primer gol con ahínco en un Alavés con las ideas más claras.



Jon Guridi aparecía en todos los espacios de un Almería descabezado que evitó el gol con una gran intervención de Maximiano a un disparo lejano de Antonio Blanco al filo del descanso. Antes del intermedio pudo cambiar el signo del partido con un penalti provocado por Kike García, pero Janis Hagi mandó fuera el envío desde los once metros y el empate continuó en la segunda mitad.



Los cambios de Gaizka Garitano mejoraron al Almería notablemente. Sergio Arribas y Adrián Embarba ofrecieron más posibilidades en las acciones ofensivas de los andaluces, que empezaron a jugar más cerca de la portería de Antonio Sivera, que tuvo más trabajo desde los minutos iniciales del segundo asalto.



Pero el conjunto vasco tiro de rapidez para devolver los primeros golpes de su rival y Luis Maximiano evitó el primer tanto de Kike García tras una buena transición de los albiazules. El Alavés fue recuperando el sitio perdido en el arranque del segundo acto. Los de Luis García Plaza volvieron a estirarse y no dejaron de poner balones en el área rival, pero no encontraban premio.

Al Almería le volvía a costar salir de su guarida ante un Alavés que recuperaba el balón con velocidad, pero seguía sin tener lucidez en los metros finales. La insistencia local dio sus frutos en el minuto 79 y Aleksandar Sedlar logró introducir el balón en la portería rival tras una jugada embarullada después de un saque de esquina para los locales.



Los cambios del Alavés funcionaron y el conjunto vasco acabó mucho más entero un partido que dominó prácticamente desde el principio hasta un final marcado por la posible grave lesión de Sedlar, el autor del gol.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Alavés: Sivera; Gorosabel (Tenaglia, min.83), Abqar, Sedlar (Rafa Marín, min.93), Javi López; Guevara, Antonio Blanco, Guridi; Luis Rioja (Sola, min.83), Hagi (Abde, min.68) y Kike García (Samu, min.68).

0 - UD Almería: Maximiano; Méndez, Édgar, Chumi, Akieme; Puigmal (Arribas, min.46), Dion Lopy, Lucas Robertone (Baba, min.71), Ramazani (Marciano, min.88), Melero (Embarba, min.46) y Leo Baptistao (Milovanovic, min.71).

Gol: 1-0, min.79: Sedlar.

Árbitro: Pulido Santana (Comité de Las Palmas). Amonestó a los locales Gorosabel (min.25) y Rioja (min.81), y a los visitantes Melero (min.14), Maximiano (min.52) y Robertone (min.60).

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Mendizorroza de Vitoria ante 16.380 espectadores.