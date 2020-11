Sergio Ramos: "Por supuesto que tiraría el próximo penalti"

El capitán de la selección española Sergio Ramos aseguró que “volver a Sevilla siempre es una alegría”, y es que este martes ‘La Roja’ disputa un partido decisivo en la Liga de Naciones frente a Alemania (20.45h) en el estadio de La Cartuja.

“Pisar Sevilla te cambia el estado de ánimo. Además superar un record con mi selección, 177 partidos, superar a una leyenda como Buffon, es muy gratificante”, señala.

Destaca que piensa continuar en el combinado nacional hasta que “el físico y la cabeza aguante”. “Hasta que le físico y mi cabeza aguante. Seguir manteniendo la alegría, la ilusión, voy a seguir en la selección. Mi abuelo me decía ‘no dejes de poner el ladrillito diario’. No hay que acomodarse. Es cuestión de perseverancia, constancia”, destaca.

Además, no duda en afirmar que si hubiese oportunidad de tirar un penalti contra Alemania “lo haría”, después de fallar dos en un mismo partido ante Suiza. “Por supuesto que tiraría el próximo penalti. Si no tuviese esa confianza, no sería yo. Si siento que no estoy capacitado, dejaría que lo tirase otro compañero”, explica.