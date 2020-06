Piqué recuerda el partido ante Suiza en el Mundial: "Me partí la cara por España. ¡Viva el Rey!"

Tal día como hoy, pero del año 2010, España debutaba en el Mundial de Sudáfrica ante Suiza. En ese partido, el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, recibió un fuerte golpe en la cara.

"En el primer partido me abren la ceja, en el segundo el labio, y al cabo de dos días, en un entrenamiento, me dan un pelotazo en la boca y me abren de nuevo el labio. Recuerdo a Vicente del Bosque que decía: "Pero qué mala suerte que tiene este chico." Pero sí: me rompí la cara por España. Viva el rey! Apa, ya tienes el titular", señala el central del Barcelona en una entrevista para L'Esportiu.

Sobre ese encuentro, el jugador blaugrana señala que “fue un golpe duro perder un partido así, pero nos recuperamos pronto. En un Mundial no puedes tener un mal día y aquel partido lo jugamos bien, dominamos y en la primera que tuvieron, un rebote estúpido y gol”.

Ese Mundial también le sirvió a Piqué para conocer a su actual pareja: “A Shakira la conocí en Madrid antes de ir al Mundial y el primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del Mundial en la ceremonia y yo daba por hecho que jugaríamos aquel partido”.

“Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí el amor de mi vida”, confiesa el central del Barça y añade que salió de Sudáfrica “siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable”.

En este Mundial fue muy importante la participación de los jugadores del Barcelona, pero para Piqué “sería injusto ignorar a Iker, Sergio Ramos, Villa, que entonces creo que jugaba en el Valencia e hizo cinco goles ... Hombre, es verdad que éramos la mayoría, que Xavi tenía mucha influencia en el juego, pero siempre he pensado que teníamos de todo. Mucha calidad y variedad” y añade “Lo que no teníamos era una gran estrella. Aquella selección es el mejor ejemplo que por encima de un crack siempre hay el equipo. No teníamos un líder. Estaban Iker, Xavi, Puyi; entre ellos tres, que eran los veteranos, se lo trabajaban, pero no había un líder” para Piqué la clave fue “el bueno rollo”

En relación a la final ante Holanda, Piqué recuerda que "fue disputada, el gol ... Yo creo que con Andrés rematamos todos".