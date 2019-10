Oyarzabal,en COPE: "Conseguimos el billete los sub21, pero es la Federación la que decide quién va a los JJOO"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el jugador de la Real Sociedad y la Selección Española, Mikel Oyarzabal. El delantero habló de la vida de los futbolistas y de sus estudios de Empresariales: “No nos gusta que nos traten como seres superiores o personas diferentes, aparte de futbolistas somos personas. Hay que tratar de normalizar todo. Me enorgullece ser el referente para muchos niños y mucha gente, que sacan una sonrisa con solo hacerse una foto contigo.

"Yo he hecho Empresariales. Tenía claro que lo quería hacer, empecé antes que el fútbol y quería terminarlo, sabía que me veía bien para salir del fútbol. Por la mañana tenía entrenamiento y por las tardes iba a una academia”.

Sobre el buen comienzo de la Real Sociedad en LaLiga y el gran juego de Odegaard, Mikel quiso elogiar el trabajo del club: “El la Real tenemos una idea de juego claras y las cosas nos están saliendo bien. Odegaard es tan bueno como dicen, es un jugador diferente que es fácil que resalte; le gusta tener el balón y el protagonismo, hay que destacar lo profesional que es”.

Sobre la posibilidad de que juegue de 9 con la selección española, reconoce que no le importaría: “Si el entrenador decide ponerme de delantero centro lo intentaré hacer lo mejor posible. En las posiciones de ataque me da igual cuál me toque”.

Oyarzabal reconoce que están cerca de conseguir la clasificación para la Eurocopa y afirma que le gustaría jugar Euro y JJOO: “Cuanto antes se consiga el objetivo, mejor. Queremos ganar estos dos partidos para estar más tranquilos. Yo quiero jugar la Eurocopa y los JJOO, el año pasado se consiguió algo bonito. La Federación es quien decide quién va a los JJOO. Conseguimos el billete en el Europeo sub 21, pero luego la Federación decide”.

El canterano de la Real Sociedad afirmó que está muy feliz en el equipo donostiarra y que no piensa en salir pese a las ofertas que ha tenido: “Me veo muchos años en la Real, me siento muy cómodo, querido y mimado. Mi cabeza solo está en la Real y ahora en la Selección. Ha sido como mi casa desde que llegué. Hay veces que vienen equipo a buscarme pero soy una persona tranquila, son cosas que pasan en el mundo del fútbol, estoy feliz”.