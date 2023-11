Luis de la Fuente: "Tenemos potencial para ser campeones"

Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró que sus jugadores no se van a relajar con la clasificación ya certificada para la Eurocopa 2024 y que irán "a revienta calderas" ante Chipre, con la idea de seguir mejorando en cada partido para ser "más competitivos".



"Trabajamos para ser cada día mejores y vamos paso a paso. Lo primero es cerrar la fase de clasificación con dos partidos importantes que son otro paso más en el camino hacia alcanzar niveles más altos de rendimiento, de conjunción de equipo, ser cada día más competitivos. Y en ese medio plazo, que sería la próxima Eurocopa, queremos ir preparándola en las mejores condiciones para competir por ser campeones. Es la exigencia de España", dijo en rueda de prensa en Limasol.

Luis de la Fuente, en rueda de prensa



Lamine Yamal está encantado y feliz



Me entra un escalofrío recordando el último partido de España en Chipre



Nuestra idea es pelear por la Eurocopa



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/jOhhB6VbzF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 15, 2023

"Afrontamos los partidos dándoles muchísima importancia porque son un paso más en seguir creciendo y mejorando. No queremos dudas, no las tengo con los jugadores, juegue quien juegue no regalo nada a nadie. Vamos a sacar un equipo de garantías. No le quito importancia al partido porque tiene mucha trascendencia de cara al futuro. Lo afrontamos como si de una final se tratara", añadió.



De la Fuente reconoció que siente "un escalofrío" cuando se le recuerda la derrota en Chipre de la selección española que le costó el puesto como seleccionador a Javier Clemente, pero resaltó que el presente es bien distinto. "Como aficionado supuso una mala noticia pero esto ha cambiado mucho para bien", dijo.

Luis de la Fuente: "Afrontamos estos partidos dándoles la máxima importancia. Es una oportunidad para seguir creciendo".



Los jugadores que están aquí tienen un nivel altísimo, todos. No he regalado nada



Sacaremos un once de garantías

"En el fútbol nada es seguro, con cualquier rival hay partidos complicados. La idea de plan de partido es ir al límite de nuestras posibilidades, ir con todo. El pasado, pasado está, queremos dar imagen de equipo poderoso que juega siempre con la misma intensidad. No valen medias tintas. Vamos a ir a revienta calderas. No va faltar intensidad. Saldremos al límite de nuestras posibilidades con un equipo muy potente", advirtió.

Pensando ya en la próxima Eurocopa, el técnico ve a España en condiciones de pelear por todo junto a Francia, Inglaterra y Alemania, a las que añadió a Portugal porque "tiene un poder fantástico", y a Croacia e Italia, que "compiten muy bien".

"Estamos en disposición de pelear por ganar la próxima Eurocopa. Favoritos o no, se verá porque hay selecciones con nuestro mismo nivel. Nuestra idea es pelear por ganar. Es el planteamiento que tenemos que hacernos. Ganar depende de pequeños detalles que te llevan a un sitio o a otro, pero tenemos potencial para ganar", valoró.