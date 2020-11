Luis Enrique: "Suiza es una de las selecciones más completas de Europa, nos costó un huevo ganarles 1-0"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró este viernes en rueda de prensa que Suiza, su próximo rival en la Liga de Naciones, es el equipo "más trabajado" al que se ha enfrentado en la competición.

"Me espero una Suiza muy parecida a la que vimos en Madrid porque ha seguido jugando de la misma manera, porque son sus señas de identidad. No especulan, atacaran de la misma manera, elaborando desde atrás. Selección de las más completadas de Europa a pesar de que no tengan quizá individualidades de altísimo nivel. Pero como colectivo, sin duda para mí de las mejor trabajadas", comentó.

"La mía es la visión de un profesional, veo lo que hace a Suiza atacando y defendiendo y no tienen un fallo. Presionan de manera diferente, te cambian cosas en el descanso. En el anterior Mundial llegaron más lejos que España. En los dos partidos contra Alemania empataron los dos. A nosotros nos costó un huevo ganarles 1-0. Si me fijo en los resultados, van cuartos y ellos pueden quedar primeros si ganan en los dos partidos. Pienso que es de los más trabajados a los que nos hemos enfrentado en la Liga de Naciones", agregó.

También habló sobre las consecuencias de jugar presionando al rival y afirmó que hacerlo "no acelera el partido", más bien, "al revés" porque se busca manejar la posesión en campo contrario.

"El ideal es tener el balón los 90 minutos en su zona. Arriesgas porque dejas espacios en tu espaldas. Si el rival te presiona y juegas desde atrás, es cierto que puede ser un partido loco. Tenemos armas para intentar parar eso, pero es complicado", comentó.

Además, habló sobre la importancia de estar en una posición alta del ránking FIFA y reconoció que es un objetivo que se marcó él personalmente y que además lo transmitió públicamente y a sus jugadores.

"Subiendo el ránking pienso que se tienen más posibilidades reales de conquistar algo. El aficionado quiere que después de esa etapa gloriosa en la que ganamos estemos en disposición de ganar mas títulos. Prefiero estar el 16 y ganar la Eurocopa, pero sumar buenos resultados te hace ganar en confianza de cara a una fase final. Pero yo tengo que ser juzgado en base a las grandes competiciones", señaló.

Asimismo, cuestionado por si le gusta jugar con un falso nueve como recurso, indicó que depende de muchos factores como el estado de forma de sus jugadores, del rival y de la idea futbolística. "Me gusta, he jugado con falsos nueves y con nueves puros. En función de lo que tengamos. No me cierro a ninguna posibilidad, a ningún planteamiento táctico", dijo.

Por último, tuvo palabras para el dibujo táctico de España y sus posibles variaciones: "Jugamos un 4-3-3 como posicionamiento base. Luego varía durante el partido continuamente. La mayoría de las veces está en otros dibujos tácticos en función de los espacios. Es un sistema que permite muchas cosas. Hechos bien, todos los sistemas tiene ventajas e inconvenientes. Elegir el perfil adecuado para que todo se lleve a cabo, es importante", concluyó.