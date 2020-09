Luis Enrique: "Compararse con la España de 2010 es una equivocación"

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, pidió paciencia en el proceso de construcción de esta nueva España y recordó que "compararse con la generación que ganó el Mundial" hace una década "puede llevar a equivocaciones", además de elogiar al grupo de jóvenes debutantes antes de medirse a Ucrania en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

"Pese a la juventud de algunos, mis jugadores son maduros y tienen experiencia para saber que tienes que aprender a convivir con las críticas en el fútbol profesional. La generación que ganó el Mundial será siempre un referente, pero compararse con ellos puede llevar a equivocaciones. Ellos nos han abierto las puertas y nos han dicho que es posible ganar", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido, donde dejó claro que deben elaborar su "propio camino".

Metido en el partido contra Ucrania, Luis Enrique no dio una sola pista al rival. "Estamos pensando continuamente en el once, si repetir el bloque o buscar jugadores de refresco. Podría cambiarlos a todos para conseguir un equipo fresco pero con debuts de jugadores. Más o menos lo tengo despejado, pero Shevchenko -el seleccionador de Ucrania- es muy listo y no quiero darle pistas. No quiero dar ventajas a Ucrania porque ya juega bastante bien como para decirle quién juega", añadió Luis Enrique.

En este sentido, el seleccionador recordó que sólo mira por el bien de España. "No miro que jueguen todos y que todos acaben contentos. Por gustarme, me gustaría que fuese muy felices, pero yo voy a decidir en función de lo que he visto entrenando y de lo que necesita el partido. Es posible que repitan pocos, algunos o muchos. Aquí hay pocas concesiones", apuntó el asturiano, que no dio una sola pista sobre la alineación.

"¿Adama? Hay tres opciones: que salga de inicio, que salga un ratito o que no juegue. Primero se lo digo a los jugadores y hasta dos horas antes del partido no lo saben. Quiero a los 23 preparados para competir. Explico los roles de cada jugador sin saber si juegan o no. Seguro que mi método tiene ventajas e inconvenientes, como otros modelos, pero éste es el mío", espetó.

"CUANDO DE GEA HAGA UNA CAGADA ME VENDRÁ DE VUELTA"

Preguntado por sus elogios a David de Gea tras su buena actuación en Stuttgart, Luis Enrique sabe que "cuando haga una cagada" en la Premier, le irá "de vuelta". "No he dicho que las críticas a David fueran injustas, al final si eres profesional las tienes que aceptar. Simplemente hice una reivindicación sobre David porque lo he seguido todo el año y es evidente que ha cometido algún error, pero su temporada es de notable alto rozando el sobresaliente", indicó.

En relación a los debutantes: Mikel Merino, Óscar Rodríguez, Ansu Fati y Ferran Torres, el entrenador español sólo tuvo buenas palabras. "Todos han sido campeones de Europa o del mundo en categorías inferiores. Lo repasamos el otro día antes de jugar contra Alemania. No me sorprendió y raitificó mi decisión el hecho de que están acostumbraos a competir a nivel internacional. Ahora sólo tienen que seguir trasladando esa ambición aquí en la absoluta", afirmó.

De Óscar destacó "su capacidad para no perder el balón, su golpeo, sus cambios de orientación y su llegada al área", pero "también esa vertiente defensiva que le hace un jugador muy completo. Espero que repita estos comportamientos en su juego en el Sevilla, con Julen Lopetegui, y que aproveche los minutos", agregó antes de poner el acento en la "tranquilidad y normalidad" de Ansu Fati. "Es un jugador diferente, ya se ve. Me ha sorprendido su madurez cuando hablas con él".

"BUSQUETS SIEMPRE HA SIDO DE LOS MÁS IMPORTANTES"

En otras cuestiones, Luis Enrique defendió las capacidades de Sergio Busquets para ser uno de los "más importantes" porque "siempre lo ha sido" en el combinado nacional. "Es como cuando era jovencito, muy maduro, ahora con más experiencia. 'Busi' no necesita hablar mucho, solo con su presencia impone respeto dentro del vestuario. Es una persona cercana, lo que aporta fuera del campo es un añadido a lo que aporta en el terreno de juego", valoró.

"Busquets es una garantía de gran jugador y de profesional. Hace partidos mejores y peores pero está aquí por su rendimiento dentro del terreno de juego. Siempre ha sido uno de los jugadores más importantes de la selección. Yo le veo bien. Lleva 117 internacionalidades en la selección. Ha sido indiscutible", señaló.

Por último, también tuvo palabras para Thiago. "Espero de él lo que se puede ver cuando juega en el Bayern. Allí lo hace más de pivote, con nosotros jugará más de interior. Tiene similitudes pero con claras diferencias, lo conozco muy bien, del Barça B, y tiene calidad con y sin balón. Ahora la versión de Thiago es una versión mejorada. Tiene mucha atención a la presión y eso nos interesa", finalizó no sin antes recordar que quiere que sus jugadores sientan que "pueden ser titulares en cada partido".