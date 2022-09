Lama prepara el barco del éxito de Luis Enrique; España, dividida entre 'haters' y 'lovers' del seleccionador

España venció 0-1 a Portugal y logró la clasificación para la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA. Lo hizo en un partido que no pasó desapercibido por los analistas del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, con una España tremendamente plana durante la primera parte y una España revulsiva en la segunda.

Manolo Lama anuncia que prepara el 'barco del éxito' tras el partido de este martes: "Es hora de dejar el cayuco", bromeaba el narrador de Tiempo de Juego.

España parece dividida entre 'haters' y 'lovers' del seleccionador Luis Enrique Martínez. ¿Se siente bien Luis Enrique 'nadando' en estas aguas? ¿Recuerda Luis Enrique a Javier Clemente? ¿Y cómo caía Vicente del Bosque?

Los nombres de la segunda parte del Portugal - España

En lo deportivo, se pusieron muchos nombres propios encima de la mesa: Gavi, Pedri, Williams, Rodri, Unai Simón... "No hay ningún debate en torno a Gavi, y es una pedrada desde el principio de Luis Enrique, que le ha salido bien", apuntó Paco González.





Además, Pedro Martín repasó la trayectoria de Luis Enrique durante las últimas ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Escucha el Tiempo de Opinón de El Partidazo de COPE, dirigido por Juanma Castaño, con la participación de Paco González, Manolo Lama, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Elías Israel, Roberto Morales e Isaac Fouto.

Luis Enrique advierte: "Para ganarnos..."

Durante el Tiempo de Opinión, también escuchamos al seleccionador Luis Enrique, que saca pecho: "Llegamos a Catar mejor tras una alegría, pero para nada va a ser determinante para el Mundial. Estos jugadores y los que han venido han demostrado que no es fácil jugar contra España y que para ganarnos van a tener que hacer las cosas bien".

Sobre el partido, confesó que "seguramente" era el "culpable de la falta de profundidad en la primera parte. He insistido en la charla previa enseñando vídeos en los que no es necesario buscar la profundidad y quizá les he condicionado", aseveró.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otra parte, insistió en aparcar cualquier cuestión sobre su futuro. "El cuerpo me pide volver a casa y analizar con tranquilidad el partido. Hay un acuerdo desde hace tiempo con el presidente y con Molina y no hay necesidad de nada, ya llegará el momento y lo valoraremos, veremos lo que hemos conquistado y decidiremos", concluyó.