La interpretación de la norma que da validez al gol en fuera de juego de Mbappé ante España

La polémica está servida tras el España - Francia, en el que la selección gala se llevó la victoria con un gol de Mbappé en un posible fuera de juego. El árbitro, tras revisión en el VAR, dieron por bueno el 1-2 que subió al marcador. La norma se antepone a la lógica natural de la jugada.

Mbappé recibe claramente en posición de fuera de juego. Sin embargo, el defensa Èric García, que va por detrás del francés, se tira para tratar de cortar su avance y es lo que le da pie al colegiado británico Anthony Taylor para dar validez al tanto de Mbappé.

La norma dice que "se considerará que un jugador en fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón", y una de las dos excepciones que recoge es "una salvada por parte de un adversario".

Una salvada, según el mismo reglamento, es "una acción cuyo fin es detener o desviar el balón o intentarlo, cuando este va en dirección a la portería".

El error está en la interpretación de los árbitros, que creen que Éric García disputa el balón y, por lo tanto, habilita la posición de Mbappé.

????‍??El gol de Francia sube al marcador porque Eric García juega el balón y el árbitro entiende que habilita al tirarse a tapar la acción — Isaac Fouto (@isaacfouto) October 10, 2021





La absurdez de la norma, por Pedro Martín

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? @isaacfouto: "El gol está bien concedido. Eric García juega el balón y el árbitro entiende que habilita al tirarse a tapar la acción"



?? ¿Estás de acuerdo?



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/BpdxadjPnS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 10, 2021





El analista de Tiempo de Juego Pedro Martín cree que la norma "desde el punto de vista futbolístico, no tiene ningún sentido. Y muchas veces los jueces pueden encontrar resquicios para no aplicar las normas. La norma es para tirarala ya a la basura. La norma es tan absurda que un jugador, si por intentar que la pelota llegue a un contrario que está en fuera de juego, y se mete la pelota en propia puerta, le dan el gol por válido".

"Esto es una final de la Liga de Naciones. Ocurre en una final de una Eurocopa o de un Mundial y se monta un 'pollo' de consideraciones siderales", añadió.

El sentir común del resto de comentaristas de Tiempo de Juego creen que habría que haber aplicado el sentido común: "Si el árbitro pita fuera de juego, nadie iba a montar la bronca". Además, en el momento en que se da el pase a Mbappé, la situación del delantero es de claro fuera de juego.

Este mismo colegiado ya anuló un gol a la Selección Española frente a Suecia, en un partido correspondiente a la clasificación para el Mundial de Catar 2022, en el que España perdió por 2-1.

La clara explicación de Sergio Busquets

Audio





Busquets explicó de forma muy clara la jugada del fuera de juego al término del encuentro. En España saben que Mbappé está en fuera de juego.

"El árbitro dice que Èric hace por jugar el balón, y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego, pero no tiene sentido. Èric intenta cortar el balón al que va a llegar Mbappé porque se piensa que está en posición reglamentaria. A nosotros no nos explican eso, tienes que intentar jugar el balón, y Èric no ha intentado jugar el balón, ha intentado cortar, como cualquier defensa", explicó el centrocampista.

Por otra parte, el protagonista de la jugada, Eric García, declaró que el árbitro Taylor le dijo que "tenía que haberla dejado pasar y que Mbappé hubiera controlado el balón" y que el motivo de señalar fuera de juego era "por haberla tocado, que tenía intención de jugar el balón".