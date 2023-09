Miquel Iceta confirma que Mapi León y Patri Guijarro no serán sancionadas

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, considera que las reuniones mantenidas esta madrugada para garantizar la presencia de la selección española femenina en las próximos partidos de la Liga de Naciones "no son un final feliz, sino un inicio feliz" hacia una federación de fútbol (RFEF) "renovada".

"Afortunadamente, tras una noche que ha sido larga, podemos anunciar que el camino hacia la solución se ha empezado con paso firme", dijo.

"No me atrevo a decir 'final feliz', sino 'inicio feliz' de un camino que ha de llevar a donde todos queremos: una federación de fútbol renovada y que las jugadoras se sientan realmente motivadas, cómodas y felices para jugar y para ganar", indicó en el Auditorio Nacional de Madrid, antes de un acto del INAEM.

La creación de una comisión tripartita jugadoras-federación-CSD para monitorizar unos cambios en la RFEF que se consideran "inmediatos" llevó a las jugadoras convocadas a continuar en la convocatoria, con las excepciones de Mapi León y Patri Guijarro.

Iceta anticipó que, estos primeros acuerdos, el camino "no será fácil" porque la RFEF "se encuentra en un momento de transición".

"Nos han pedido adelantar la próxima asamblea, probablemente será en el primer trimestre del año que viene, y esperemos que eso sí ya sea el punto definitivo para la renovación de la federación y la continuidad de un camino que nos ha dado muchas alegrías", añadió el ministro.



Iceta mostró su respeto por las dos jugadoras que han decidido abandonar la concentración. "Si alguna considera que en este momento no se encuentra en plenitud de fuerzas o de confianza, tiene el derecho a decirlo. Y gracias a la recomendación del CSD hemos conseguido que ello no sea causa de sanción", dijo Iceta.



"Deseamos que cuanto antes se puedan reincorporar en plenitud, porque todas reflejan lo mejor del fútbol español", agregó.



El ministro reconoció que "se había quebrado un principio de confianza entre las jugadoras y el equipo directivo" y expresó, asimismo, que no desea que "la preocupación del Gobierno se vea como una injerencia indebida".



Respecto a si se mantienen intactas las posibilidades de España de coorganizar el Mundial de 2030 junto a Portugal y Marruecos, Iceta afirmó rotundamente que sí, y apunto que incluso el 'se acabó' de la selección femenina "ha ayudado muchísimo más que otros gestos desafortunados".