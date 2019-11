Gales logra el último billete directo y Bale lo celebra con una bandera que dice 'Gales, golf, Madrid'

Gales logró el último billete directo en juego para la fase final de la Eurocopa 2020, tras imponerse este martes por 2-0 a Hungría, en una jornada en la que Bélgica emuló a Italia y cerró con pleno de victorias la fase de clasificación al golear por 6-1 a Chipre.

Todo un aviso para los rivales, ya que los del español Roberto Martínez no sólo han ganado sus diez partidos, sino que además llegarán a la cita continental como el equipo más goleador tras sumar un total de cuarenta dianas. Una media de cuatro goles por encuentro de la que no se libró el débil conjunto chipriota, al que de nada le valió adelantarse en el marcador con un gol de Nicholas Ioannou a los catorce minutos de juego. Y es que la voracidad del equipo belga, que pese a tener ya asegurada hace varias jornadas la clasificación para la Eurocopa no dudó en alinear a algunas de sus máximas estrellas como Kevin De Bruyne, autor de dos tantos, o el madridista Eden Hazard, parece insaciable.

Goles y más goles que confirman a la selección belga, semifinalista en el último Mundial, como una de las máximas favoritas para alzarse con un Eurocopa en la que los "diablos rojos" tratarán de resarcirse de la decepción que vivieron hace tres años en Francia, donde no pudieron pasar de los cuartos de final.

Despedida de la que fue responsable Gales, que repetirá presencia en la fase final del máximo torneo continental, tras sellar este martes su billete para la Eurocopa al vencer por 2-0 a Hungría en Cardiff. Un triunfo que tuvo como gran protagonista al centrocampista de la Juventus italiano Aaron Ramsey que firmó los dos tantos del conjunto dirigido por Ryan Giggs, que podrá disfrutar como entrenador de lo que nunca pudo hacer como jugador, disputar un gran torneo de selecciones.

�� Las prioridades de Bale siguen intactas



�������������� Gales

⛳️ Golf

⚽️ Real Madrid



En ese orden ��‍♂️#PartidazoCOPE pic.twitter.com/f3h8ObiMxe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 19, 2019

Pese a que todas las miradas estaban puestas en el jugador del Real Madrid Gareth Bale, que disputó los noventa minutos, Ramsey fue el encargado de materializar el dominio del conjunto local con sus dianas, la primera de ellas a pase de Bale. Un triunfo que no sólo condenó a la repesca al conjunto magiar, que hubiera logrado la clasificación en el caso de haber ganado en Cardif, sino que también dejó sin validez el triunfo (2-0) de Eslovaquia, que también se verá abocada a la repesca, sobre Azerbaiyán.

Quienes sí estarán en la fase final son Alemania y Holanda, que no quisieron ser menos que Bélgica, y cerraron la fase de clasificación con dos contundentes goleadas sobre Irlanda del Norte (6-1) y Estonia (5-0), respectivamente.

Y eso que el conjunto germano empezó por detrás en el marcador, tras encajar a los siete minutos un espectacular gol de Michael Smith, que sorprendió al portero del Barcelona Marc-Andre Ter Stegen con un potente y preciso disparo lejano. Un tanto inicial que se encargó en dejar en una mera anécdota el jugador del Bayern de Múnich, Serge Gnabry, que con sus tres tantos lideró la remontada de una Alemania, que pese a las palabras de Joachim Löw, llegará, como de costumbre, a la Eurocopa como una de las principales candidatas.

Al igual que Holanda, que tras perderse la última Eurocopa y el último Mundial, volverá a una gran cita y con el cartel de favorito, tras actuaciones como la que protagonizó este martes ante Estonia. Un encuentro en el que los de Ronald Koeman no tuvieron piedad del débil equipo báltico al que golearon con comodidad, en un choque en el que destacó el centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum, que firmó un triplete.

Tampoco desaprovechó la oportunidad de engrosar su cifra de goles la selección rusa, otras de las veinte selecciones que ya tienen segura su presencia en la fase final de la Eurocopa, tras vencer por 0-5 en su visita a San Marino.

Por su parte, el delantero Robert Lewandowski le ganó la partida al portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak, al firmar uno de los tres goles de Polonia, en la victoria (3-2) de los de Jerzyy Brzeczek sobre el conjunto balcánico.

Una victoria que ratificó la primera plaza del conjunto polaco en un grupo G, en el que Austria, que afrontaba la última jornada con el billete ya asegurado para la Eurocopa al igual Polonia, protagonizó la sorpresa negativa al caer por 1-0 en su visita a Letonia.