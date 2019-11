Críticas en las redes contra la nueva camiseta de la Selección: "mantel", "manta del perro" o "felpudo"

La camiseta que lucirá la Selección Española durante la Eurocopa 2020 no parece haber calado demasiado bien entre los aficionados, si tenemos en cuenta las opiniones vertidas en redes sociales.

Quienes se manifiestan a favor del modelo que ha presentado Adidas, son minoría. En la encuesta realizada por @deportescope, sólo el 23% reconoce que le gusta la nueva camiseta de la Selección.

En las cuentas de Twitter de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, los aficionados comparan el uniforme con una manta para perros, un mantel o hablan de una camiseta mal planchada, entre otros calificativos.

No me gusta ni para mantel de cocina.

A mí me gustan los cuadros de Mondrian pero están bien en las paredes de los museos ya... Manda huevos

Me recuerda a un mantel. No puede ser mas horrorosa. Cada año se superan. Cuando piensas

que no puede ser peor... Pues puede ser peor