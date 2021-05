El Zenit gana la liga rusa y Dzyuba recibe la medalla vestido de Deadpool

El Zenit San Petersburgo conquistó su séptimo título de la Liga de Rusia al golear al Lokomotiv Moscú en el Gazprom Arena (6-1), a falta de dos jornadas para el cierre de la competición.

El conjunto que entrena Serguei Semak aseguró matemáticamente su tercer éxito consecutivo y dejó sin opciones al Lokomotiv, segundo en la clasificación, que queda a nueve puntos del Zenit.

Un triplete del iraní Sardar Azmoun junto a un doblete de Artem Dzyuba y un gol de Malcolm proporcionaron la goleada al conjunto de San Petersburgo. El guineano Francois Kamano hizo el único tanto de los visitantes.

Precisamente Dzyuba fue protagonista al término del encuentro al ir a recibir la medalla de campeón vestido de Deadpool acompañado de su hijo.

Just Artem Dzyuba receiving his championship medal dressed as @Deadpool, nothing to see here. pic.twitter.com/oVD4X9nLIK