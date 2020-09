Zaniolo se vuelve a romper el cruzado de su rodilla izquierda, 8 meses después de romperse el de la derecha

Nicoló Zaniolo, jugador de la Roma que se tuvo que retirar en el partido entre Holanda e Italia de la Liga de Naciones, sufre una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, según las pruebas que se le realizaron esta misma mañana.

La estrella del club romanista y de la Serie A, que se lastimó en un lance con Donny van de Beek antes del descanso, sufre de esta manera otra seria y grave lesión después de la que sufrió hace ocho meses en la rodilla derecha. Ahora tendrá que estar de nuevo de baja al menos otro medio año. En menos de un año, Zaniolo se ha roto el ligamento cruzado de sus rodillas con 21 años.

Según informa la Roma en un comunicado, el futbolista tendrá que ser operado este miércoles.

In un momento come questo, vogliamo far sentire la vicinanza dei tifosi giallorossi a Nicolò Zaniolo.



Scrivete qui i vostri messaggi per lui: raccoglieremo i migliori sul nostro sito e li gireremo al calciatore mercoledì. #ForzaNicolò ��❤️ pic.twitter.com/IvH1ScIh0p