El Watford confirma que tres de los seis positivos de la Premier son suyos

El Watford confirmó a última hora de este martes que tres miembros de su plantilla, un futbolista y dos del 'staff' técnico, dieron positivo en los test por coronavirus, lo que significaría la mitad de los que anunció la Premier League.

"El Watford Football Club confirma que tres personas han dado positivo por el virus COVID-19 después de las pruebas realizadas en el campo de entrenamiento en las últimas 48 horas. De esas tres pruebas positivas, 'una es un jugador y dos son miembros del 'staff'. Los tres han pedido que se respete la confidencialidad médica y, por lo tanto, el club no nombrará a los involucrados", señaló el club inglés en un comunicado en su web.

ℹ️ Watford Football Club confirms that three people have tested positive for the Covid-19 virus following testing at the training ground over the past 48 hours.