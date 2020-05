El capitán del Watford no regresará a los entrenamientos por el temor a contagiar a su hijo de cinco meses

El capitán del Watford inglés, Troy Deeney, confirmó que no se unirá al resto de sus compañeros en la vuelta de los entrenamientos en pequeños grupos por el temor de poder contagiar de coronavirus a su hijo, que sufre problemas respiratorios.

"Debemos de regresar esta semana, pero he dicho que yo no voy a volver. Mi hijo tiene cinco meses y ha tenido dificultades para respirar. No quiero volver a casa y ponerle en mayor peligro. Cuando entre en todos los detalles sobre mi situación personal, todos aquí dirán que no hay problema", confesó Deeney en un 'podcast' del boxeador británico Tony Bellew y el promotor Eddie Hearn.

Además, recalcó que "las etnias negra, asiática y mestiza tienen cuatro veces más probabilidades de contraer la enfermedad". "Y tenemos el doble de probabilidad de que se alargue las enfermedades", advirtió el delantero.

El entrenador del Union Berlín, Urs Fischer, volvió a dirigir los entrenamientos de su equipo después de que dos test consecutivos de coronavirus dieran negativo.

Fischer no pudo estar el domingo en el partido contra el Bayern puesto que abandonó, con autorización especial, la cuarentena para asistir al entierro de su suegro en Zürich (Suiza).

El regreso de Fischer a los entrenamientos dependía de los dos test negativos el primero de los cuales se realizó el sábado a su regreso de Suiza.

En el partido del domingo contra el Bayern, que se saldó con ina derrota por 0-2, el segundo entrenador Markus Hoffmann asumió la dirección del equipo.