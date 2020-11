Totti supera el coronavirus y lanza un mensaje a la sociedad; Higuaín comunica que ha dado positivo

El exjugador de la Roma y leyenda del fútbol italiano, Francesco Totti, anunció este viernes que se ha recuperado totalmente del coronavirus y explicó que la enfermedad "no fue un paseo por el parque" durante "15 largos días".

"Con cierto alivio les puedo decir que no fue un paseo por el parque. Tuve fiebre que no bajaba, saturación del oxígeno bajo y fuerzas que se iban", escribió el exfutbolista de 44 años en Instagram, diciendo que sigue sintiéndose débil.

Cuando los médicos le dijeron que tenía neumonía doble relacionada con Covid-19 "fue un golpe en el corazón", dijo Totti, y señaló que logró ser tratado en casa, en lugar de en el hospital, gracias a un diagnóstico rápido. "Agradezco a los que estuvieron más cerca de mí", explicó.

"La COVID se puede ganar con las precauciones correctas y adecuadas", sentenció Totti que, el mes pasado, perdió por el coronavirus a su padre Enzo, de 76 años de edad.

Los hermanos Gonzalo y Federico Higuaín y Leandro González-Pirez, jugadores del Inter de Miami, dieron positivo por coronavirus este jueves en la previa del partido contra el Nashville, según informaron diversos medios locales.

El equipo de la costa este estadounidense, que se juega acceder a la fase final de la liga este viernes, dio a conocer el jueves que al menos cinco jugadores de la plantilla dieron positivo por COVID-19 en la prueba que se le hizo al equipo antes de viajar a Nashville.

