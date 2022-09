Totti acusa a su mujer de limpiarle la cuenta corriente y robarle su colección de relojes

La pareja formada por Francesco Totti e Ilary Blasi fue durante muchos años una de las más famosas de Italia. La leyenda de la Roma y la modelo tenían tres hijos en común y copaban las portadas de la prensa rosa. Sin embargo, el pasado mes de julio anunciaban su separación después de diecisiete años de matrimonio en medio de los rumores de infidelidades por ambas partes y las especulaciones sobre qué había ocurrido para que tomaran la decisión.

Ahora, Totti ha roto su silencio y ha hablado sobre su expareja en una entrevista con 'Corriere della Sera' en la que no deja en buen lugar a Ilary Blasi. "No es cierto que yo haya sido el primer en traicionar. He leído demasiados bulos en las últimas semanas, algunos de estos han hecho sufrir a mis hijos. Ya basta. He vivido un periodo difícil, primero porque deje de jugar. Luego vino la muerte de mi padre por covid, y justo cuando más necesitaba a mi mujer, no estaba", lamenta el exjugador que también reconoce que "yo tengo faltas. Debería haberle prestado más atención".

"En septiembre del año pasado me empezaron a llegar los rumores de que Ilary tenía otro. Efectivamente, más de uno. Y luego descubrí mensajes en su teléfono, algo así como ‘nos vemos en el hotel, es más prudente por mi parte’. Caí en una depresión y salí de ella gracias a Noemi Bocchi, que es todo lo contrario a Ilary", desvela Totti que critica que "Ilary me quitó mi colección de relojes, también hay algunos Rolex de gran valor. Vació las cajas de seguridad con su padre".