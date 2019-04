El Tottenham estrena su nuevo estadio

El Tottenham Hotspur jugará este miércoles ante el Crystal Palace el que será su primer encuentro en el nuevo y flamante estadio del club londinense, denominado el "Mejor estadio del mundo" por el técnico el argentino Mauricio Pochettino, técnico de los 'Spurs'.

El nuevo estadio lleva por nombre "Tottenham Hotspur Stadium" a la espera de un socio patrocinador y cuenta con una capacidad para más de sesenta mil espectadores, el segundo estadio de un club más grande de Inglaterra, por detrás de Old Trafford, con 75.000 butacas y el cuarto de todo Reino Unido, por detrás de Wembley con 90.000 (donde estaba jugando sus partidos el Tottenham durante la construcción) y el Millenium Stadium de Cardiff (País de Gales) con 74.500.

Se estima que el coste total del proyecto está cercano a los mil millones de libras, una apuesta económica que ha llevado al club a dejar de lado los planes para incorporar jugadores, lo que le convirtió en el primer club de la era Premier en no acudir al mercado en dos ventanas de traspasos consecutivas.

La monumental obra arquitectónica dispone además de terreno de juego con hierba retráctil, con una superficie sintética por debajo para usar en partidos de la NFL, conciertos y otros actos. Y es que la Liga Americana de fútbol ha firmado un contrato con el club londinense para disputar dos partidos de la competición cada año durante diez temporadas.

Daniel Levy, presidente del club del norte de Londres, declaró sobre el nuevo estadio que será su "casa por muchas generaciones" y por eso han "querido que sea excepcional”

Todo el complejo cuenta además con cuatro pantallas gigantes en el interior del estadio, 1.800 de video entre dentro y los exteriores, 60 bares y restaurantes, un espacio de conferencias y 950 lámparas que pueden quedar suspendidas para ayudar a que crezca la hierba híbrida (utilizada para fútbol y rugby).

Además, el recinto tiene una tienda oficial del club de más de dos mil metros cuadrados (cifra récord en Europa), una fábrica de cerveza y una tribuna de animación con diecisiete mil asientos que busca crear un ambiente festivo al estilo de las gradas míticas de la Bundesliga.

Mauricio Pochettino, entrenador de la primera plantilla, considera al 'nuevo White Hart Lane' como "el mejor estadio del mundo, además de un gran impulso para jugadores e hinchas".

Y es que con este proyecto el Tottenham busca consolidar aún más su posición dentro de los grandes equipos de toda Inglaterra, con un proyecto ilusionante que va desde una gran apuesta por la cantera, hasta la negativa de vender a sus mejores jugadores para poder competir con los grandes de la Premier y de Europa.

Heung-Min Son, Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen o Hugo Lloris son alguna de las grandes estrellas que el club intentará mantener para seguir vendiendo a sus aficionados esa idea de un fútbol vistoso y atractivo que llevan ofreciendo desde la llegada del técnico argentino.

Actualmente el club de Londres se encuentra cuarto clasificado en liga y está en cuartos de Liga de Campeones, una competición que según su entrenador es "vital para seguir creciendo con su proyecto en toda Europa".

Pero no será la primera plantilla la que estrene el nuevo feudo de los londinenses, debido a que recientemente ya se pudo ver algún balón besar la red de las nuevas porterias del estadio. El 24 de marzo se disputó un encuentro del equipo sub'18 ante el Southampton, dónde el extremo de los Spurs J'Neil Bennett anotó el primer gol en la historia del nuevo campo.

El partido que estrenará el Tottenham Stadium en Premier League será el correspondiente a la trigésimo primera jornada, entre los 'Spurs' y el Crystal Palace, decimotercero. Una semana más tarde, será el Manchester City de Pep Guardiola el que mida el potencial del nuevo estadio para su duelo de Liga de Campeones.

