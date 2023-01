Tite rescinde su contrato como seleccionador Brasil

El técnico Adenor Leonardo Bacchi "Tite", que comandó la selección brasileña por seis años y medio y fue el seleccionador en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, rescindió este martes su contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que sigue en la búsqueda de un sustituto.



Tite, que ya había anunciado su decisión de abandonar la Canarinha tras el Mundial de Qatar independientemente del resultado, acudió este martes a la sede de la CBF tras concluir el período reglamentario de vacaciones para formalizar el fin de su era como seleccionador de Brasil.



"Este que les habla es Adenor. Quiero agradecerle a los jugadores, a los empleados (de la CBF), a los dirigentes y a ustedes, de la prensa, con los que pude haber tenido divergencias de opinión pero siempre respeto", afirmó el ahora exseleccionador brasileño en una breve declaración que concedió en la sede de la entidad.

Tite conquistó la Copa América 2019 como seleccionador brasileño.









El técnico se abstuvo de efectuar otras declaraciones; confirmó que había firmado la rescisión del contrato y se negó a hablar sobre su futuro y sobre las propuestas que ha recibido para asumir el comando de algunos clubes.



El exseleccionador ha dado a entender que pretende tomarse un período sabático antes de asumir el comando de algún club, preferiblemente europeo.



Junto con Tite rescindieron su contrato sus auxiliares: Cléber Xavier, Matheus Bacchi -hijo- y el mundialista César Sampaio.



La situación del coordinador de selecciones de Brasil, el exfutbolista Juninho Paulista, aún será definida por la dirección de la CBF, ya que hasta ahora no ha presentado renuncia pero se desconoce si la entidad lo mantendrá en el cargo con otro seleccionador.



Con la rescisión llegó al fin la era Tite en la selección brasileña, en la que la Canarinha tan sólo perdió seis de los 81 partidos que disputó desde 2016 (60 victorias y 15 empates), pero fue prematuramente eliminado de los Mundiales de Rusia y de Qatar, y perdió la final de la Copa América del año pasado frente a Argentina, su tradicional rival.



El único título de Brasil en la era Tite fue el de la Copa América de 2019, disputado en el país, y su mejor resultado fue la clasificación de Brasil como líder en las eliminatorias mundialistas de 2018 y 2022, en la segunda de las cuales de forma invicta y con un número récord de victorias.



La salida oficial de Tite permitirá a la CBF dejar de tratar como un secreto su búsqueda por un nuevo técnico. La entidad no esconde su deseo de contratar a un entrenador extranjero y entre los posibles nombres citados para sustituir a Tite figuran Carlo Ancelotti, José Mourinho, Pep Guardiola y Luis Enrique.



La CBF alega oficialmente que no ha negociado con ningún entrenador, pero algunos como Ancelotti y Guardiola se han anticipado y aclarado que están comprometidos con los clubes que comandan actualmente.



La previsión es que la CBF anuncie un nuevo seleccionador en febrero, antes de la ventana de la FIFA prevista para marzo, en la que Brasil podrá disputar dos partidos amistosos, sus primeros compromisos tras ser eliminado en cuartos de final de Qatar 2022 por Croacia.