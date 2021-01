Thomas Tuchel, favorito para sustituir a Lampard

El Chelsea venció este pasado fin de semana al Luton en la cuarta ronda de la FA Cup, pero eso no le ha servido a Frank Lampard para seguir siendo el entrenador del club londinense.

El Chelsea es ahora mismo noveno en la clasificación de la Premier League después de haber perdido cinco de sus últimos ocho partidos.

Como informa Daily Mail, a los jugadores del Chelsea se les ha comunicado que no acudan al campo de entrenamiento este lunes y como se ha confirmado al mediodía de este lunes, el motivo era el cambio de entrenador ya que el Chelsea ha hecho oficial la destitución de Frank Lampard. y numerosos medios informan que el favorito para ser su sustituto es Thomas Tuchel.

