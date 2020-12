El tanto de debut de Ibrahimovic MLS ha sido elegido como el mejor gol en los 25 años de la competición

Un tanto del sueco Zlatan Ibrahimovic cuando militaba en el LA Galaxy en un partido ante el LAFC fue elegido por los aficionados como el mejor gol de los 25 años de historia de la MLS estadounidense.

El tanto, conseguido en el derbi angelino el 31 de marzo de 2018, fue el preferido por los aficionados. El nórdico recibió el balón y sin pensarlo enganchó un tremendo disparo desde más de cuarenta metros que entró por encima del portero rival y que, además, dio la victoria a su equipo por 4-3.

Remember where you were when Zlatan did this?!? ������@Ibra_official's stunner in his MLS debut has been voted ������ ���������������� �������� presented by @ATT. pic.twitter.com/6WD6KIZjm1