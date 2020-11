La UEFA suspende provisionalmente al jefe de prensa del Qarabag por sus mensajes en redes sobre matar armenios

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió suspender provisionalmente al responsable de prensa del Qarabag de Azerbaiyán para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol, por conductas relacionadas con racismo y discriminación y por violar las normas básicas de comportamiento decente.

La UEFA confirmó este miércoles la decisión adoptada de forma provisional hasta que el propio órgano disciplinario se pronuncie sobre el fondo del caso, después de abrir una investigación disciplinaria al empleado del Qarabag Nurlan Ibrahimov por sus manifestaciones en medios de comunicación.

Another brutal example of strong #Armenophobia in #Azerbaijan at public level, which shows the genocidal mood there.

Head of The Press Service of "Qarabag" #football club says they should kill all #Armenia|ns: #children, #women, #elderly without any pain.

WHAT ELSE TO EXPECT? pic.twitter.com/fUZHPuz5qa