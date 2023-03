Suspenden a un árbitro egipcio por usar un móvil de un espectador como VAR

Surrealista episodio el que ha ocurrido en Egipto, y que ha costado la suspensión indefinida de un árbitro. En concreto, la de Mohamed Farouk, por algo que la Federación egipcia ha calificado como un "evento inaceptable" y que está incluso en contra de las normas.

En los minutos finales del partido de la segunda división egipcia entre el Suez y el Al-Nasr. El equipo visitante, el Al-Nasr, marcó el empate en los últimos minutos del partido, algo que provocó las quejas aireadas de los futbolistas locales, protestando una mano a Farouk. Al no existir VAR en la segunda categoría de Egipto, el colegiado tomó una decisión sorpendente: miró la imagen de un seguidor que estaba entre el público, y que había grabado la imagen.

A referee ruled out a late goal after using a mobile phone to review an incident during a match in Egypt on Friday. With VAR not operated in second-tier games, referee Mohamed Farouk used the phone of a crowd member during the match between Suez and Al-Nasr. #Footballpic.twitter.com/7rk7uwCmAa