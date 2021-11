Steven Gerrard, nuevo entrenador del Aston Villa

El Aston Villa anunció este jueves a Steven Gerrard como su nuevo entrenador, tras el despido de Dean Smith el pasado fin de semana. Gerrard deja, de este modo, de dirigir al Rangers de Glasgow, equipo al que comenzó a entrenar en 2018 y con el que consiguió terminar con la hegemonía del Celtic y ganar la liga escocesa la temporada pasada. Antes, Gerrard, de 41 años, se formó como técnico en la cantera del Liverpool.



"El Aston Villa es un club con una gran historia y tradición en el fútbol inglés y estoy muy orgulloso de ser su nuevo entrenador", dijo Gerrard, quien mantiene una gran relación con el consejero delegado del equipo, Christian Purslow, que fue director del Liverpool en la época de Gerrard como jugador.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. ??