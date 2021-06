Simone Inzaghi, nuevo entrenador del Inter de Milan hasta 2023

El técnico italiano Simone Inzaghi entrenará al Inter de Milán las dos próximas temporadas tras finalizar su contrato previo en la Lazio y sustituirá en el club 'nerazzurro' a Antonio Conte, que terminó su etapa logrando el 'Scudetto' en esta última campaña.

"El FC Internazionale Milano le da la bienvenida a Simone Inzaghi como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico ha firmado un contrato de dos años con el club nerazzurro", anunció la entidad en un comunicado.





Inzaghi llega procedente de la Lazio, club en el que se retiró como jugador en verano de 2010 y donde se ha formado como técnico, primero en categorías inferiores y después como entrenador interino del primer equipo a finales de la temporada 2015/16.

Su buena labor en los 7 partidos que dirigió al equipo le hicieron firmar como primer entrenador oficial, cargo que ha ocupado hasta el término de esta temporada, con más de 240 partidos oficiales y tres títulos; una Copa y dos Supercopas italianas.

Ahora, tras dejar a la Lazio en sexta plaza --con billete europeo-- y por delante de la Roma, su gran rival, tomará las riendas de un Inter campeón de la Serie A, donde ha liderado con fuerza esta campaña hasta llegar a los 91 puntos, por los 79 del subcampeón, el AC Milan.

Lukaku: "Me quedo en el Inter"

Romelu Lukaku, elegido mejor jugador de la Serie A italiana esta temporada, despejó este jueves los rumores sobre su futuro al asegurar que continuará en el Inter de Milán pese a la salida del entrenador Antonio Conte.

Romelu LukakuEFE









"Sí, me quedo en el Inter. Quizás no debería decirlo ahora, pero ya he hablado con el hombre que se espera que se convierta en el nuevo entrenador. Fue una conversación muy positiva", declaró Lukaku al canal belga VTM.