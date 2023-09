Sergio Rico: "Lo primero que pregunté tras salir del coma es si podía volver a jugar al fútbol"

Sergio Rico ha concedido su primera entrevistameses después del grave accidente que sufrió en El Rocío y que le tuvo algunas semanas en coma en un hospital de Sevilla. El portero ha hablado con los medios oficiales del PSG, su actual equipo, en su casa de la ciudad hispalense, donde esta semana recibió al presidente del club galo, Nasser Al Khelaifi que viajó hace unos días a la ciudad para mostrar su apoyo a Sergio Rico y seguir su evolución.

"El proceso de recuperación está siendo bastante bueno. Aunque aun no tengo el alta médica, decidieron mandarnos a casa y hacer la primera parte de la recuperación en casa. Estoy feliz de poder esta aquí con mi familia, con Alba y con mis amigos. Cada día me encuentro mejor y más fuerte", reconocía Sergio Rico.

Un mes después de haber dejado el hospital ya piensa en volver a enfundarse los guantes: "El dia 22 tengo un nuevo test a ver cómo sigue el aneurisma y a ver si el medico me da más libertad para hacer algo de deporte, para poder poner a tono mi cuerpo y para poder volver el París. Mi objetivo es volver este año a estar con el equipo antes de que acabe la temporada".

Sobre el fuerte accidente que sufrió, asegura que no recuerda nada sobre el mismo, ni el momento en que sucedió: "No tenia problemas de memoria, me acordaba de todos los familiares, de Alba, de mis amigos... así que el primer pensamiento fue si podría jugar al fútbol. Y es lo primero que le pregunté al doctor. Es inviable que pensara otra cosa que no fuera fútbol, toda mi vida ha sido en torno a eso", afirmó el portero que por el momento no tiene el alta médica.





Por último, quiso dar las gracias por todas las muestras de cariño que ha recibido estos días: "Me han llegado mensajes de gente del club, jugadores, el presidente, Luis Campos, etc. Todos se han volcado. Aprecio mucho todos los mensajes, ver la camiseta mía en el vestuario... Me siento afortunado de formar parte de esta familia. Les doy gracias a todos y cada uno de ellos que han perdido algo de su tiempo para apoyarme en esta situación tan dura".