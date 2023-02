El seleccionador croata Zlatko Dalic se niega a votar en The Best: "Es injusto con los países pequeños"

La FIFA celebró el pasado lunes la gala de The Best, en la que elegían a los mejores jugadores del pasado 2022, a votación de los diferentes entrenadores, capitanes y periodistas de todos los países que conforman la FIFA.

Sin embargo, las votaciones contaron con una ausencia importante: la de Zlatko Dalic, seleccionador croata, que no votó en los galardones, algo llamativo teniendo en cuenta que el resto de seleccionadores lo hicieron. El técnico ha dado a conocer sus motivos en un comunicado emitido en la web de la Federación croata.

"Estoy decepcionado con la actitud de la FIFA hacia la selección de Croacia porque sostengo firmemente que, en base a todo lo que hemos logrado como selección, merecemos más respeto del máximo organismo rector del fútbol mundial del que hemos recibido. Mira la lista de los 14 candidatos a The Best FIFA Men's player, aparte del gran Luka Modri?, ¿dónde están otros jugadores croatas?", señala Dalic en el comunicado.

En concreto, exige reconocimiento para varios de sus jugadores: "No quiero citar ningún nombre, pero ¿realmente no había lugar para Mateo Kovacic en esa lista? ¿Y para Joško Gvardiol? La mayoría le incluyó entre los 11 mejores, tanto para la Copa del Mundo como para la Bundesliga. ¿Y Dominik Livakovic? no merecía ser uno de los cinco finalistas para el mejor portero masculino de la FIFA después de todo lo que hizo? hizo en Qatar?".

"Si los jugadores y entrenadores ingleses, brasileños, españoles, alemanes o italianos tuvieran el tipo de resultados que tenemos nosotros, estarían en la lista de finalistas para todos los premios de fútbol posibles.Habiendo tenido en cuenta todo lo anterior, he decidido no participar en el proceso de votación para los premios de este año, pero quiero felicitar a todos los ganadores por sus merecidos premios, especialmente a Luka por el excelente cuarto lugar. aunque siempre es el número uno para mí" ,concluyó al respecto el entrenador de Croacia.





