Rooney se disculpa públicamente ante su familia y su club, el Derby County, por unas imágenes en una fiesta

Wayne Rooney se disculpó con su familia y el condado de Derby por las imágenes que aparecieron en internet de él en una fiesta privada. Las imágenes parecen mostrar al entrenador del Derby County dormido en una habitación de hotel rodeado de un grupo de mujeres jóvenes.

La policía de Cheshire confirmó el martes que no tomaría medidas contra una denuncia de chantaje con respecto a las imágenes, luego de que los representantes de Rooney creyeran que había habido un intento ilícito de mostrarle.

El ex jugador de 35 años se disculpó con su familia por las imágenes. "Cometí un error", dijo a Sky Sports News después de la victoria amistosa de su equipo contra el Real Betis.

Rooney agregó: “Fui a una fiesta privada con dos de mis amigos y de mi parte, me gustaría pedir disculpas a mi familia y al club por las imágenes que estaban dando vueltas y quiero seguir adelante en esto".

"Estoy agradecido con Derby County por darme esta oportunidad de hacer que este club vuelva a donde pertenece, y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de hacerlo. Ya se solucionó. Estoy ansioso por seguir adelante y prepararme para otro juego el domingo".

