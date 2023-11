Triunfo del Nápoles antes de medirse al Real Madrid; El Milan vuelve a ganar cuatro partidos después

El 'nuevo' Nápoles del técnico Walter Mazzarri se estrenó con una sufrida victoria ante el Atalanta (1-2) tras un trabajado partido que estuvo en el limbo durante buena parte de la segunda mitad pero que resolvieron los de siempre, el georgiano Khvicha Kavaratskhelia con un gol y el nigeriano Victor Osimhen con una asistencia.

Sufrió el Nápoles en la segunda mitad, pero consiguió resistir y sacar tres puntos importantísimos justo cuando el calendario aprieta más en la Ciudad del Vesubio, pues el equipo partenopeo se medirá ahora a Real Madrid, Inter y Juventus de manera consecutiva.

El regreso de Mazzarri al banquillo del Nápoles se dio, curiosamente, bajo la atenta mirada en la grada de Luciano Spalletti, artífice del campeón del 'Scudetto', que acudió en calidad de seleccionador italiano a ver el duelo de nivel en Bérgamo, un enfrentamiento directo por las plazas europeas que acabó colocando a los 'azzurri' terceros a la falta del resto de partidos.

El Milan se reencontró este sábado, después de cuatro jornadas sin ganar en la Serie A, con la victoria al imponerse al Fiorentina (1-0) en un partido muy abierto en San Siro que decidió Theo Hernández desde los once metros y Maignan con una parada salvadora en el tiempo añadido.

