El City gana y mete presión al Arsenal

Manchester City, 2 - Newcastle, 0

Los goles de Phil Foden y el portugués Bernardo Silva apuntalaron el triunfo ante el Newcastle del Manchester City (2-0), que acentúa la presión sobre el Arsenal, en el mano a mano que ambos clubes mantienen por el liderato de la Premier.



A dos puntos del Arsenal se ha situado el conjunto del español Pep Guardiola. Los gunners aún tienen pendiente el partido ante el Bournemouth de la jornada, que afrontan ahora sin margen de error para conservar la renta al término de la fecha.



No cede el City que acumula un nuevo triunfo, el decimoctavo en la competición, y que agranda las dudas del Newcastle, últimamente venido a menos, sumido en un evidente bache que le ha apartado de la zona 'champions' de Inglaterra.



Le costó a las 'urracas' seguir el ritmo impuesto por el campeón. El Newcastle ha estado todo el curso en la parte alta de la tabla. Incluso llegó a ser considerado aspirante. Dañado, ahora, por la derrota en la final de la Copa de la Liga el pasado domingo ante el Manchester United, arrastra una mala racha también en Liga. Cinco encuentros sin ganar suma ya el equipo de Eddie Howe. A los tres empates seguidos se unieron después dos derrotas consecutivas. La del Liverpool en la pasada sesión y esta contra el City.



El arranque fue, de entrada, una declaración de intenciones. Al cuarto de hora tomó ventaja el equipo local en una brillante acción individual de Phil Foden que tras recibir el balón de Rodri sorteó a varios defensas hasta culminar su acción con un tiro certero que superó a Nick Pope y puso por delante a los locales.



Alargó su buena racha el atacante citizen que sumó un nuevo gol al doblete logrado contra el Bristol en la Copa y el anotado contra el Bournemouth en la pasada jornada.



Pudo ampliar la ventaja a diez del descanso en una clara oportunidad que Erling Haaland. No está acertado el noruego que falló por poco y se quedó, de nuevo, sin marcar.



Dio la sensación de poder cambiar el panorama con el triuple cambio establecido por Eddie Howe a la hora de juego. Se la jugó el técnico visitante que sacó al campo a Alexander Isak, Joe Willock y Allan Saint Maximin. Dispuso del tirón de dos ocasiones para empatar. En las botas de Joelinton y después de Isak. No tuvieron acierto.



Eso marcó la diferencia porque cuando el partido pareció dar un giro el City lo terminó de cerrar. Fue con el tanto de Bernardo Silva que poco antes había saltado al campo en lugar de Kevin De Bruyne. Llegó en el 68, en un robo de balón de NathanAke que lo alargó hacia Jack Grealish y este a Haaland. No tuvo gol el noruego que, de primeras, asistió hacia Bernardo Silva. El luso se hizo un hueco y desde la frontal disparó. Y marcó. Y sentenció.



Fue un mazazo el gol para los Magpies que dejaron de creer. Cedió el partido al City que pudo obtener una victoria mayor. Cumplió el City, al acecho del Arsenal mientras el Newcastle se descuelga de las cuatro primeras plazas, las de Liga de Campeones, y pone en cuestión su puesto europeo.