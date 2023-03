Kovacic levanta a Croacia; Gales cumple ante Letonia

El oportunismo y la puntería de Mateo Kovacic enmendaron el tránsito de Croacia por la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 inicialmente enredado con el empate inesperado ante Gales.



El cuadro croata, tercero en el pasado mundial, logró frente a Turquía su primera victoria en la ronda clasificatoria y apretó la situación del grupo a pesar de que solo se han disputado dos jornadas. El conjunto otomano, que ganó a última hora a Armenia en Ereván, desperdició una buena ocasión de asentarse como líder pero se vio sorprendido por la determinación balcánica.





Entre la confusión de la defensa de Israel, con las dudas del portero Glazer, a media salida, Rubén Vargas remachó el 1-0, entre la volea y la espuela, al borde del área pequeña en el minuto 39, para desatar la victoria de Suiza (3-0), favorita y líder del grupo I de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, con un pleno de seis puntos sin goles en contra.





En apenas dos minutos, del 17 al 19, los goles de Nicolae Stanciu y Andrei Burca marcaron la diferencia entre Rumanía y Bielorrusia, fulminada en ese tramo por los dos tantos para ocupar el fondo del grupo I de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 (2-1), pese a su reacción en el segundo tiempo.





Sin alardes y sin brillantez y con un solitario gol de Kieffer Moore, la selección de Gales cumplió en su compromiso ante Letonia (1-0) para alargar su buena racha en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.





