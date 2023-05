Impulsado por una exhibición de Rayan Cherki, el Lyon remontó al Mónaco (1-3) en el Parque Olímpico y amplió sus posibilidades europeas la próxima temporada, asentado cada vez más cerca en la parte alta de la Ligue 1 francesa.





???? FINAL ! ??



Our players impose themselves in style against Monaco and are still in the race for the 5th place. ??#OLASM 3-1 pic.twitter.com/wLp5JFICca