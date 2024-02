El Everton mira a la salvación y aleja al Tottenham de la Champions; Locura entre Newcastle y Luton

Un gol de Jarrad Branthwaite en el minuto 94, tras aprovechar un despeje hacia atrás del argentino Christian 'Cuti' Romero, le dio un punto al Everton (2-2) cuando ya el Tottenham creía haber asegurado un triunfo que había encarrilado la eficacia rematadora del brasileño Richarlison.

