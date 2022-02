El Raith Rovers da marcha atrás y despedirá a su futbolista condenado por violación

El Raith Rovers, equipo de la Segunda división escocesa, ha dado marcha atrás y despedirá al futbolista David Goodwillie, condenado por violar a una chica en 2011, tras ver la reacción de sus aficionados y patrocinadores. El dueño del equipo anunció en un comunicado que Goodwillie no entrará en las convocatorias del equipo y que van a ver la forma en la que pueden terminar con su contrato. Goodwillie, que fue fichado el pasado 31 de enero, fue condenado al pago de 100.000 libras por violar en 2011 a una chica junto a un futbolista del Dundee United, David Robertson.

CLUB STATEMENT | Raith Rovers have released the following statement regarding David Goodwillie, to confirm that the player will not represent the club.



Discussions are underway with the player regarding his contractual position:https://t.co/JD5HW4Q30cpic.twitter.com/efOc51Bc9p