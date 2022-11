¿Quién es el traidor de la Roma al que señala Mourinho?

El portugués José Mourinho, entrenador del Roma, aseguró este miércoles tras el empate de su equipo ante el Sassuolo (1-1) que se sintió "traicionado" por uno de sus jugadores, del que no desveló la identidad, pero al que le dijo que se buscara un equipo en el próximo mercado de fichajes invernal. "Me siento traicionado por uno de mis jugadores, le dije que se buscara un equipo en enero, pero no creo...", dijo en rueda de prensa el técnico setubalense.

"El equipo quería ganar, pero lamento que nuestro esfuerzo haya sido traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. No hablé así de Ibáñez después del partido de la Lazio, su actitud había sido de lo mejor. Uno puede cometer errores, puede suceder. Lamento la actitud poco profesional de alguien", añadió.

"No voy a decir quien es, ya lo dije en el vestuario. Solo hablé con dos. Uno es Abraham y el otro está entre ellos y yo. Le pregunté a Tammy por qué esta actitud hoy y no siempre. Hoy ha tenido una actitud extraordinaria, ha cogido todos los balones y cuando los ha perdido ha hecho todo lo posible por recuperarlos. No entiendo por qué hoy sí y otras veces no", explicó.

Karsdorp, el señalado por Mourinho

La prensa italiana apunta que el jugador al que Mourinho se refiere es el lateral derecho neerlandés Rick Karsdorp. El exjugador del Feyenoord ya fue señalado en la derrota por 0-1 ante la Lazio tras marcharse directamente a los vestuarios del Olímpico de Roma al ser sustituido en el minuto 63 por El Shaarawy.





Contra el Sassuolo saltó al campo en el minuto 65 en detrimento de Celik y su actuación dejó mucho que desear. De las tres entradas que intentó, solo una fue éxitosa, centró un único balón y no realizó ningún despeje ni recuperación. Además, en el minuto 85 Laurienté le ganó la espalda con facilidad y puso la asistencia que acabó en el empate de Pinamonti.