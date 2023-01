El PSG sigue con paso firme y es más líder; tropiezo del Lyon; Niza y Toulouse golean

Derrotado y advertido por el Lens en la anterior jornada, el París Saint-Germain reencontró a Lionel Messi en el once y la victoria en el Parque de los Príncipes contra el último de la clasificación, el Angers, con el que cumplió la lógica con los goles del atacante argentino y Hugo Ekitike, al borde del susto en algún momento, pero 'campeón invernal' y líder inalcanzable, más reforzado tras el empate del Lens.

De nuevo seis puntos por encima del segundo clasificado, sin Kylian Mbappe ni Achraf Hakimi, con un homenaje al fallecido Pelé desde el calentamiento, con los jugadores del PSG con camisetas con la cara de 'O Rei', con la superioridad que se presuponía al multimillonario equipo parisino sobre el Angers, del que le separan 39 puntos en la clasificación, la diferencia durante mucho tiempo fue un solo gol. Y muy rápido.

Después de imponerse en la anterior jornada al París Saint Germain, el Lens falló en un momento inoportuno, cuando se sentía capaz de insistir en la persecución del líder de la competición, ya a seis puntos, tras empatar 2-2 en su visita al penúltimo de la tabla, el Estrasburgo, mientras que el Marsella aprovechó la derrota del Rennes para recuperar el tercer puesto.

Ganador de seis de sus siete encuentros anteriores, el Lens sólo sumó un punto en un campo accesible, contra un adversario que tan solo ha ganado uno de sus 18 partidos en esta Liga. Adelantado primero, en el minuto 10, por el 0-1 de Claude-Maurice, Prcic niveló el duelo para el Estrasburgo instantes después y Kevin Gameiro remontó con el 2-1 al cuarto de hora. El 2-2 fue de Openda superada la media hora del duelo.

El Marsella subió al podio. Vencedor en su visita al Troyes (0-2), con goles de Chancel Mbemba en el primer acto y Jordan Veretout nada más comenzar el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Igor Tudor aprovechó la derrota del Rennes para superarlo en la clasificación y retomar la posición de Liga de Campeones. El líder está aún a ocho puntos.

El Rennes fue superado a última hora por el Clermont (2-1), con un gol de Johan Gastien en el minuto 94, cuando el bloque visitante jugaba con nueve futbolistas, después de las expulsiones tanto de Warmed Omari, en el 83, como de Benjamin Borigeaud, seis minutos antes. El Rennes ha perdido dos de sus últimos tres compromisos ligueros.

El Monaco retuvo la quinta plaza a última hora, en el minuto 92 por medio de Wissam Ben Yedder, ante el acecho del Lorient. Su duelo se saldó con empate a dos. Primero marcó Embolo para el equipo monegasco, pero en dos minutos, entre el 74 y el 76, le dio la vuelta al marcador su adversario, con los goles de Quattara y Moffi, antes del 2-2 de Ben Yedder.

No despierta aún el Lyon, empatado a cero en Nantes, en una posición menor de la clasificación y a nueve puntos de las plazas europeas. Su rival encadenó su cuarta jornada consecutiva sin perder mientras mantiene las distancias -cuatro puntos- sobre el descenso.

Sí reaccionó el Niza, reencontrado con la victoria después de tres encuentros sin ganar, con un 6-1 sobre el Montpellier, por medio de un doblete de Nicolás Pepe y un tanto de Khephren Thuram en la primera parte que ampliaron Delort y Barkley (2) en la segunda.

En el undécimo lugar, el Reims sigue en racha. Por décima jornada consecutiva fue invencible, con seis empates y cuatro victorias, la última de ellas este miércoles por 0-1 contra el Ajaccio, que aún aguanta fuera del descenso y que fue doblegado a toda velocidad, con un gol en el minuto 2 de Marshall Munetsi definitivo para el desenlace del partido.

