La Premier League rechaza los cinco cambios, pero admite dos adicionales por conmociones cerebrales

La Premier League rechazó aplicar la norma de las cinco sustituciones por partido, como habían pedido entrenadores como Jürgen Klopp y Pep Guardiola, pero aprobó que se puedan hacer dos cambios adicionales por conmociones cerebrales.

Los entes involucrados en el desarrollo de la Premier League se reunieron por última vez este año y, poniendo "como prioridad el bienestar de los futbolistas", aprobaron la introducción de dos sustituciones adicionales en caso de conmoción cerebral.

Esta noticia llega después de que la IFAB, el organismo que regula las reglas del fútbol, aprobara la propuesta el miércoles y después de que el jugador mexicano Raúl Jiménez, del Wolverhampton, sufriera una fractura de cráneo hace unas semanas en un choque con David Luiz, del Arsenal, que continuó jugando en contra de las recomendaciones del reglamento.

#PL clubs have agreed in principle to introduce additional permanent concussion substitutions following approval of the trial by @TheIFAB yesterday



More: https://t.co/ssJHiuCl49pic.twitter.com/V8qSEK9DRU