El Wolverhampton ganó al Crystal Palace en el Molineux Stadium (2-0) y dio caza en la clasificación al Everton y al Liverpool, primero y segundo, respectivamente, de la Premier, que aún tienen pendiente sus encuentros de la séptima jornada.

El conjunto de Nunu Espirito Santo salió del bache en el que se adentró semanas atrás con las derrotas seguidas contra el Manchester City y el West Ham en la segunda y tercera fechas, y demostró estar en claro crecimiento.

