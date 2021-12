Onana recuerda sus nueve meses de sanción "por un error estúpido, en una semana lo perdí todo"

André Onana volvió a jugar en diciembre, después de nueve meses de castigo por una sanción relacionada con el dopaje. En una muestra de orina, le detectaron furosemida, una sustancia prohibida.

El cancerbero echa la vista atrás a un año en el que recibió la sanción de la FIFA como un palo duro, con el convencimiento de que fue un error estúpido, al tomarse una pastilla que le correspondía a su mujer, embarazada, en vez de una medicación que le habían puesto los médicos: "Fui por una pastilla para el dolor de cabeza y confundí las cajas. Me tomé la pastilla que el médico le había recetado a Melanie (su mujer), las cajas eran prácticamente idénticas", recuerda en declaraciones a The Players Tribune.

‘How do you explain to your parents? You don’t drink, never had a drink, never smoked anything and now they are saying you’re a drug addict?'



