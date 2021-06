El TAS reduce a nueve meses la sanción por dopaje del portero Andre Onana

La Corte Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS) ha presentado un recurso de apelación en el caso de Andre Onana contra la UEFA. El portero fue previamente suspendido durante doce meses por la federación europea de fútbol debido a una infracción de las normas de dopaje. El CAS ha determinado ahora en apelación que la suspensión se reducirá a nueve meses.

La suspensión finalizará ahora el 4 de noviembre de 2021 y, hasta ese momento, cubre todas las actividades futbolísticas, tanto nacionales como internacionales. El portero puede reiniciar su entrenamiento dos meses antes del final de la suspensión que será el 4 de septiembre de 2021. Onana tiene un contrato con el Ajax que se extiende hasta el 30 de junio de 2022.

Durante una sesión en línea de cuatro horas el 2 de junio el miércoles por la mañana, Onana contó su versión de los hechos a tres árbitros del TAS y contó con la asistencia de sus abogados y del Ajax. En esta sesión se pidió al CAS que no imponga una sanción o una sanción considerablemente más corta que los doce meses que imponía previamente la UEFA.

