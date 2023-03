Nuevos problemas para el Tottenham tras la salida de Conte: podría quedarse sin director deportivo

Los problemas se suceden para los 'spurs' tres días despues de la destitución de Antonio Conte. La FIFA ha ampliado la sanción de 30 meses a todo el mundo sin poder ejercer ninguna actividad relacionada con el mercado, como hablar con agentes, jugadores o media en transacciones, sobre Fabio Paratici, actual director deportivo del Tottenham Hotspur, por su implicación en el'Caso Plusvalías' que dejó a la Juventus con 15 puntos menos en la Serie A.

"La FIFA puede confirmar que, tras una solicitud de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), el presidente del comité disciplinario de l FIFA ha decidido extender las sanciones impuestas por la FIGC a varios oficiales -entre ellos Paratici- para que tengan efecto a nivel mundial", apunta el comunicado que ha emitido la FIFA. En su día la Juventus ya presentó un recurso al Comité Olímpico Italiano (CONI) para que levantase la sanción sin éxito.

