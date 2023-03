Nagelsmann, despedido del Bayern hace tres días, entre los favoritos para el Tottenham; también Luis Enrique

El técnico Antonio Conte y el Tottenham inglés anunciaron este domingo por la noche "de mutuo acuerdo" el fin de la etapa de 16 meses con el italiano en el banquillo 'Spur', una semana después de una contundente y crítica rueda de prensa.

Desde la prensa británica empiezan a salir ya los primeros nombres de posibles sustitutos al entrenador italiano. El medio Daily Mail señala este lunes que el Tottenham quiere hablar con el técnico alemán Julian Nagelsmann.

Se da la curiosidad que Nagelsmann fue despedido el pasado viernes del Bayern después de unas horas de especulaciones donde el diario Bild adelantó la citada destitución.

Tottenham want to talk to Nagelsmann about their managerial vacancy | @SamiMokbel81_DMhttps://t.co/GodftTwBin