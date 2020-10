Mourinho: "Wenger no me nombra en su libro porque no me ha ganado; no vas a escribir de 14 partidos perdidos"

El entrenador del Tottenham, José Mourinho, ha vuelto a ser protagonista en rueda de prensa por haber hecho una referencia directa a Arsene Wenger, el técnico del Arsenal este viernes.

Wenger ha publicado recientemente un libro autobiográfico, 'My Life in Red and White' ('Mi vida en rojo y blanco'), y por lo que señala el técnico portugués, Wenger no le menciona una sola vez: "Wenger no me menciona en el libro porque nunca me ha ganado. No vas a hacer un capítulo sobre 12 ó 14 partidos sin haber ganado uno, así que ¿por qué debería hablar sobre mí en el libro? Un libro es para hacerte feliz, para hacerte sentir orgulloso... Así que entiendo perfectamente la situación".

Enfrentamientos Wenger - Mourinho

Por todos los aficionados es sabida su rivalidad, si bien es verdad que Arsene Wenger consiguió derrotar en tan solo dos ocasiones a un equipo entrenador por José Mourinho: en 2015, el Arsenal ganó al Chelsea en un partido de la Community Shield; y en 2017, cuando el Manchester United perdió 2-0 en el Emirates Stadium.

En otro orden de cosas, José Mourinho comentó que Gareth Bale podría estar listo para debutar esta temporada con la camiseta del Tottenham en el partido de la Premier League que juegan este domingo frente al West Ham.