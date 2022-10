Messi decidirá su futuro después del Mundial; por el momento, no hay propuesta ni acercamiento con el Barça

Leo Messi todavía no tiene decidido su futuro. Ante los rumores de que Messi ya tiene fecha de regreso al Barcelona de cara a la próxima temporada, las informaciones que ha confirmado este martes Helena Condis indican que, a día de hoy, no es que no exista acuerdo alguno, sino que no se han producido ni tan siquiera contactos entre el futbolista y Joan Laporta y, por lo tanto, no existe ninguna propuesta al respecto.

En las últimas semanas, es una pregunta que está en el aire y se ha lanzado al presidente Laporta, que no cierra las puertas a un futuro en que Messi forme parte, de nuevo, del club azulgrana.

En cualquier caso, Leo Messi, que tiene sobre la mesa una oferta de renovación con el PSG, decidirá su futuro después del próximo Mundial de Catar.