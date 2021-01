Cutrone acaba su cesión con la Fiorentina y regresa a los Wolves

La carrera del prometedor delantero italiano Patrick Cutrone sigue yendo cuesta abajo. Después de salir del AC Milan en 2019, puso rumbo a los Wolves donde no logró hacerse un hueco y se marchó cedido en enero de 2020 a la Fiorentina.

Sin embargo, solo 1 año después de llegar, la directiva del Wolverhampton ha confirmado el regreso del delnatero.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.



Welcome back, Patrick!



