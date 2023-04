Luis Enrique viaja a Londres para negociar con el Chelsea

El Chelsea podría tener un entrenador español el miércoles en el Santiago Bernabéu en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y no sería Bruno Saltor. Según avanzó Gerard Romero, y ha podido confirmar la Cadena COPE, Luis Enrique Martínez,exseleccionador nacional ha viajado a Londres y podría convertirse en el nuevo técnico blue.

El asturiano ha tomado un avión este miércoles en el aeropuerto de El Prat a primera hora de la mañana para poner rumbo a la capital inglesa acompañado por su agente Iván De la Peña. El Chelsea busca un técnico top para suceder a Graham Potter en el banquillo de Stamford Bridge y Luis Enrique no ha ocultado nunca su deseo de probar en la Premier League.

Es una oportunidad imperdible para entrar en la Premier, la que sería la tercera gran liga para el español, tras su paso por el Celta de Vigo, la Roma y el Barcelona, con el que conquistó el triplete en la 2014-2015. El español argumenta su posición con ser un entrenador de fuerte carácter y de imponer un golpe de efecto a una plantilla acostumbrada a la tranquilidad de Potter, mucho más medido y calmado.

Luis Enrique manejó a uno de los mejores tridentes de la historia en Barcelona (Messi, Neymar y Suárez) y lo condujo al éxito. Cualquier duda sobre su personalidad y su férrea convicción en sí mismo quedó descartada en su paso por la selección, donde no hizo prisioneros. El asturiano tiene un plan y eso es muy valorado en el Chelsea, que sabe que la temporada no está perdida y que, aunque la Premier sea poco más que un campo de pruebas, ganar la Champions no es una quimera con la plantilla que hay.

Nagelsmann, rival por el banquillo

El otro aspirante al puesto es el exentrenador del Bayern de Múnich, el alemán Julian Nagelsmann, que dejó su puesto hace unos días. Luis Enrique, por su parte, no entrena desde el pasado Mundial cuando finalizó su trabajo como seleccionador de España.

El germano es del gusto del director deportivo de los 'Blues', Laurence Stewart, y del director técnico, Christopher Vivell, con quienes coincidió en sus años en el RB Leipzig, pero preocupa su edad. Nagelsmann tiene solo 35 años, menos que algunos de los pesos pesados de la plantilla, y para el Chelsea es una incógnita cómo será capaz de llevar un vestuario cargado de egos y con tantos futbolistas como este.

Su salida del Bayern de Múnich, enfrentado con algunas de sus estrellas, es uno de los puntos principales que le restan enteros para firmar por el Chelsea, pese al atractivo que el alemán encuentra en la liga inglesa, el escaparate en el que todos, jugadores y técnicos, quieren estar.