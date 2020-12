Los aficionados del Milwall abuchean el tributo al 'Black Lives Matter'

Los aficionados del Milwall, club inglés del Championship, abuchearon a los jugadores que hincaron la rodilla en el césped para rendir tributo al movimiento contra el racismo 'Black Lives Matter'.

Un grupo de aficionados, de los 2.000 que pudieron acudir al campo de este equipo londinense, abuchearon a sus jugadores y a los del Derby County cuando estos hincaron la rodilla como es tradición ya en todos los partidos del fútbol inglés.

El incidente, que se ha producido la primera vez que los aficionados han podido volver al campo del Milwall esta temporada, ha sido duramente criticado por los diferentes estamentos del fútbol inglés.

La EFL, organización que controla las divisiones menores en Inglaterra, aseguró estar "decepcionada" con que "un grupo pequeño de aficionados" hayan decidido levantar su voz en contra de un movimiento contra el racismo.

La federación inglesa, por su parte, afirmó que apoya totalmente a cualquier jugador o trabajador que quiera luchar contra el racismo, de manera respetuosa, y condenó el comportamiento de estos aficionados.

Por su parte, los jugadores del Milwall publicaron un comunicado confirmando que seguirán realizando este homenaje antes de los partidos.

Además, Colin Kazim-Richards, jugador del Derby County que se encontraba entre los abucheados, consideró lo ocurrido como "una absoluta desgracia" y dijo que estos son la clase de actos por los que lucha.

But having to say this is a pain but I’ll say it every single damn time this is why I STAND and STAND PROUD and I have to say every single person involved with @dcfcofficial did too made me proud to wear this shirt with the boys today!!! Absolute disgrace.. pic.twitter.com/lVsdb1KUpa