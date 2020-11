Los actores Ryan Reynolds, conocido por su interpretación de 'Deadpool', y Rob McElhenney se convirtieron este lunes en los nuevos propietarios del Wrexham galés, equipo que milita en la Quinta División del fútbol inglés.

Ambos son sus nuevos dueños después que los seguidores del equipo dieran el visto bueno a su oferta para comprar el club de 156 años de historia y tienen previsto inyectar dos millones de libras (más de 2,2 millones de euros) una vez completada la adquisición.